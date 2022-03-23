Збройні сили України оточили окупантів під Києвом - у районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля

У Нацгвардії наголосили, що в окупантів немає ресурсу для наступу на Київ з боку Святошинського району, у них є два варіанти — ліквідація або полон. Збройні сили України взяли окупантів у котел в районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля.
Про це повідомив прес-офіцер бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитон Старський.
За його словами, наразі окупанти не мають можливості для наступу на Київ з боку Святошинського району.
Завданням Збройних сил України у Київській області є утримати російські війська від спроб перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ.