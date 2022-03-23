Збройні сили України оточили окупантів під Києвом - у районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 268

У Нацгвардії наголосили, що в окупантів немає ресурсу для наступу на Київ з боку Святошинського району, у них є два варіанти — ліквідація або полон. Збройні сили України взяли окупантів у котел в районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля.

Про це повідомив прес-офіцер бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитон Старський.

- Саме так. Наші взяли їх в кільце. Вони зараз перебувають в оперативному оточенні наших сил. Чекаємо гарних новин. Те, що ми можемо очікувати зараз – це або ліквідація або взяття в полон їхнього угруповання, яке перебуває в котлі, — повідомив Старський.

За його словами, наразі окупанти не мають можливості для наступу на Київ з боку Святошинського району.

- У них в принципі немає ресурсів для того, щоб робити якісь наступи. Всі підходи ми зараз контролюємо. Не будемо забігати наперед, чекаємо хороших новин з цього напрямку, — додав він.

Завданням Збройних сил України у Київській області є утримати російські війська від спроб перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ.