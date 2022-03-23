«Шалене небо»: Повітряні сили ЗСУ за добу збили 6 ворожих літаків, гелікоптер, 6 БПЛА та 6 ракет

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 322

За час війни знищено 5 авіаційних полків рф, або окрема повітряна армія ворога

Протягом доби повітряні сили Збройних сил України влаштували російським окупантам «шалене небо і шалене пекло».

Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Він також назвав втрати російських окупантів за минулу добу:

- Протягом доби збито 6 літаків противника, 1 вертоліт, безпілотних літальних апаратів - 5 і 5 крилатих ракет. Таким чином ми перевалили за бажану кількість сто літаків противника і наразі 105 літаків противника вважаються знищеними - це понад 5 авіаційних полків, або окрема повітряна армія, - зазначив Арестович.

Також він наголосив що декілька діб російські війська взагалі не починали бойових дій, окрім окремих напрямків:

- Літаки противника декілька діб взагалі не починали жодних дій, окрім зони ООС і Маріуполя, де не така потужна сила втрат військових системи протиповітряної оборони. Згодом вони вирішили політати над мирними містами України, побомбити їх і все закономірно скінчилось для них поразкою, - сказав Арестович.