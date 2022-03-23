Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Шалене небо»: Повітряні сили ЗСУ за добу збили 6 ворожих літаків, гелікоптер, 6 БПЛА та 6 ракет

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 322

 

За час війни знищено 5 авіаційних полків рф, або окрема повітряна армія ворога

Протягом доби повітряні сили Збройних сил України влаштували російським окупантам «шалене небо і шалене пекло».

Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Він також назвав втрати російських окупантів за минулу добу:

- Протягом доби збито 6 літаків противника, 1 вертоліт, безпілотних літальних апаратів - 5 і 5 крилатих ракет. Таким чином ми перевалили за бажану кількість сто літаків противника і наразі 105 літаків противника вважаються знищеними - це понад 5 авіаційних полків, або окрема повітряна армія, - зазначив Арестович.

Також він наголосив що декілька діб російські війська взагалі не починали бойових дій, окрім окремих напрямків:

- Літаки противника декілька діб взагалі не починали жодних дій, окрім зони ООС і Маріуполя, де не така потужна сила втрат військових системи протиповітряної оборони. Згодом вони вирішили політати над мирними містами України, побомбити їх і все закономірно скінчилось для них поразкою, - сказав Арестович.
5
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти літаки знищення ракети ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх