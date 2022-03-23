У Кременчуці подружжя відмовилося від новонародженої дівчинки

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У Кременчуці подружжя відмовилося від новонародженої дитини. На засідання виконкому виносять проєкт рішення «Про реєстрацію народження малолітньої дитини».

У проєкті рішення йдеться про те, що у Кременчуцькому перинатальному центрі знаходиться дівчинка, яка народилася 13 березня. Батьки відмовилися її забрати, про що складено акт закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України. Відомо, що батьки дитини перебувають у зареєстрованому шлюбі з 2014 року.

Тепер служба у справах дітей Крюківської районної адміністрації подасть заяву та документи до відділу ДРАЦС у місті Кременчуці для реєстрації народження немовля.