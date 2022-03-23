Російські окупанти викрали директора театру та взяли у заручники літнього батька журналістки

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 381

Сьогодні у Мелітополі о 7-й ранку з обшуком прийшли до будинку директора «Головна газета Мелітополя», сайту РІА-Мелітополь, члена Національної Спілки журналістів України Світлани Залізецької. Про це щойно повідомили у виданні.

У будинку перебували літні батьки-пенсіонери. Окупанти приїхали втрьох. Один був у цивільному та двоє військових з автоматами. У будинку перевернули все догори дном. Батька – 75-річного Залізецького Йосипа Станіславовича вони вивезли у невідомому напрямку. Вимога одна – повернуть додому лише після того, як дочка прийде до них.

Пояснення про те, що доньки немає у місті, на окупантів не вплинули. Родичі намагаються дізнатися, де знаходиться отець Світлани Залізецької, але з ними ніхто не бажає говорити на цю тему.

– Я розцінюю такі дії окупаційних сил російської федерації, як тероризм. Взявши в заручники мого старого батька, вони намагаються досягти співпраці або вимагатимуть зупинити роботу сайту. Окупанти знайшли документи – карту Поляка і стали запитувати у мами все про родичів у Польщі Раніше зі мною Галина Данильченко провела попередню «профілактичну» бесіду. Наступна зустріч мала бути з комендантом. Її результат був прогнозований, тому я покинула місто. Інакше сиділа б у катівнях казематів окупантів, як мер Іван Федоров, громадська активістка Ольга Гайсумова та Сергій Прийма, якого досі тримають у неволі. Я звертаюся до всіх своїх колег по НСЖУ, у всі міжнародні організації з проханням оприлюднити цей інцидент і допомогти звільнити з полону мого батька. Він переніс інсульт, мама пережила великий інфаркт із зупинкою серця. Такі методи впливу вважаю нацистськими. Якщо з моїми батьками щось трапиться, це буде на совісті окупантів, – каже Світлана Залізецька.

Сьогодні стало відомо, що російські військові викрали директора Херсонського театру обласного музично-драматичного театру, засновника фестивалю «Мельпомена Таврії», депутата Херсонської облради Олександра Книгу та вивезли його у невідомому напрямку. Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він закликав світову культурну спільноту докласти всіх зусиль для негайного визволення Олександра Книги.

Національна спілка театральних діячів України з посиланням на очевидців повідомляє, що за Олександром Книгою приїхало дев'ять машин з військовими. Крім того, відомо про проведення обшуків у театрі.

Під час проведення акції протесту 22 березня був затриманий, а згодом звільнений керівник Херсонського обласного театру ляльок Віктор Гаврилюк.

Спілка закликала театри-члени Євразійської театральної асоціації звернутися до урядів своїх країн, повідомити акт насильства і втрутитися в ситуацію.