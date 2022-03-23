Окупанти роблять висновок, що українці живуть краще, ніж вони у своєму мордорі

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 781

У рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні

У рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні. Виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безлімітом».

СБУ перехопила чергову телефонну розмову орка. Ось що про це говорить загарбник, який перебуває у Київській області:

- Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и ещё дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные... Нигде ещё хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах.

Та промиті мізки його співбесідниці легко знаходять цьому пояснення:

- Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все...

Вона скаржиться на санкції Заходу і поступово готується до життя у новій реальності: як у Радянському Союзі – за залізною завісою.

Наше ж майбутнє – у прогресивному цивілізованому світі! Ми боремося за свою землю, за Україну! І обов’язково переможемо!