Окупанти роблять висновок, що українці живуть краще, ніж вони у своєму мордорі

У рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні
У рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні. Виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безлімітом».
СБУ перехопила чергову телефонну розмову орка. Ось що про це говорить загарбник, який перебуває у Київській області:
Та промиті мізки його співбесідниці легко знаходять цьому пояснення:
Вона скаржиться на санкції Заходу і поступово готується до життя у новій реальності: як у Радянському Союзі – за залізною завісою.
Наше ж майбутнє – у прогресивному цивілізованому світі! Ми боремося за свою землю, за Україну! І обов’язково переможемо!