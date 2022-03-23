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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

«Дарниця» вироблятиме препарат для лікування COVID-19 за ліцензією Pfizer

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 241

 

Компанія «Дарниця» поставлятиме ці ліки у 95 країн світу

В Україні почнуть розробку і виготовлення орального протиковідного препарату Pfizer. Як сповістило міністерство охорони здоров'я, відповідний конкурс виграла компанія «Дарниця», яка підписала угоду на отримання ліцензії.

Таким чином «Дарниця» може виробляти та поставляти ці ліки у 95 країн світу з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема в Україну.

Пероральне лікування, розроблене Pfizer, призначене в основному для лікування пацієнтів з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які мають високий ризик ускладнень. Застосовується для запобігання погіршення і переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості на середню тяжкість, а також для уникнення госпіталізації.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус препараты ліки
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