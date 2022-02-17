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Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Україну надійде 300 тисяч курсів нових ліків від COVID-19 «Паксловід»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 282 Коментарів: 1

 

Цей препарат від Pfizer ефективний на 89% проти госпіталізації та смерті, якщо розпочати лікування протягом трьох днів після появи симптомів

В Україні почнуть використовувати ще одні ліки для амбулаторного лікування COVID-19 – «Паксловід». За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, препарат допущений до екстреного медичного застосування в нашій країні за результатами проведеної експертизи.

Раніше МОЗ підписало контракт із його виробником — компанією Pfizer — на постачання в Україну 300 тис. курсів «Паксловіду». Зараз узгоджується графік його поставки.

Противірусний препарат «Паксловід» призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику, аби уникнути погіршення стану, переходу захворювання із легкого чи середнього ступеня тяжкості до важкого та уникнути госпіталізації.

Клінічні дослідження свідчать, що «Паксловід» ефективний на 89% проти госпіталізації та смерті, якщо розпочати лікування протягом трьох днів після появи симптомів. Тому у США та ЄС його вже схвалили до екстреного використання.

Як у Кременчуці розподілятимуть ліки від коронавірусу «Молнупіравір»
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: golib.tolibov.gmail.com/Depositphotos
Теги: коронавірус коронавирус препараты ліки
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Коментарі: 1

151
Oleg Olimp:
Сьогодні, 16:18

Так, для депутатів, суддів і інших мажорів.


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