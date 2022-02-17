Кременчужани відзначилися на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

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На всеукраїнському рівні у номінації «Література» Полтавщину представлятиме учень Кременчуцької гімназії №20 Давид Данильченко

Міністерство освіти і науки України проводить ХХІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаємося ж, брати мої!» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», в обласному етапі якого взяли участь кременчужани. Про це повідомив департамент освіти Кременчука.

До журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» надійшло 45 робіт у номінації «Література»: 15 поезій та 30 прозових різножанрових творів – новела, балада, есе, триптих, переважають твори-роздуми.

У номінації «Історія України і державотворення» представлено 30 досліджень школярів, пов’язаних із подвижницькою роботою волонтерів, героїчними вчинками наших бійців на Сході України.

У номінації «Література» переможцями стали кременчужани:

ІІ місце - Давид Данильченко, учень 9 класу Кременчуцької гімназії №20, учитель Ірина Герко;

ІІІ місце - Марія Кириленко, учениця 9 класу Кременчуцької гімназії №7, учитель Тамара Вібла.

У номінації «Історія України і державотворення» перемогли:

ІІ місце – Дмитро Демцюра, учень 9 класу Кременчуцької гімназії №20, учитель Тетяна Зубченко;

ІІІ місце – Олена Жданюк, учениця 9 класу Кременчуцької гімназії №22, учитель Леніна Безрукова.

На всеукраїнському рівні Полтавську область представлятиме у номінації «Література» Кременчуцька гімназія №20 – робота Давида Данильченка «Пам`ять про найріднішого героя».