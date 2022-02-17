Банда автовикрадачів з Полтавщини отримала умовний термін

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 659 Коментарів: 4

Серед них є кременчужанин

10 лютого, Полтавський районний суд виніс вирок 5 місцевим, які продавали автомобілі, а потім викрадали їх, інформує реєстр судових рішень. Про це стало відомо з судового провадження №1-кп/545/9/22.

Справу розглядали судді: Ольга Путря, Оксана Гальченко та Анатолій Потетій. 4 викрадачам призначили по 5 років умовно, а п’ятому - зарахували за ув’язнення час, який він провів у СІЗО.

Учасники групи купували викрадені автомобілі, нерозмитнені чи без документів. Перебивали номери кузовів, підробляли техпаспорти та номерні знаки. Далі автівки продавали. Потім авто відстежували за допомогою GPS-трекерів і викрадали.

Поліція та СБУ провели масштабну операцію та спіймали правопоршників.

Володимира Челебія визнали винним за:

ч. 2 ст.190 ККУ (Шахрайство).

ч. 3 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння авто).

Він отримав 5 років ув’язнення, але з іспитовим строком на 3 роки.

За тими самими статтями спільника Челебія з Кременчука засудили до 5 років ув’язнення, звільнили з-під варти з іспитовим терміном на 3 роки.

Двох миргородчан засудили на 5 років, також з іспитовим строком на 3 роки.

Євгена Олійника, мешканця Супрунівки, Полтавського району, засудили на 5 років без іспитового строку, бо в нього є непогашена судимість.

Володимира Челебія та двох його спільників випустили на волю під заставу у 128 000 грн з кожного.