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Надзвичайні новини

Банда автовикрадачів з Полтавщини отримала умовний термін

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 659 Коментарів: 4

 

Серед них є кременчужанин

10 лютого, Полтавський районний суд виніс вирок 5 місцевим, які продавали автомобілі, а потім викрадали їх, інформує реєстр судових рішень. Про це стало відомо з судового провадження №1-кп/545/9/22.

Справу розглядали судді: Ольга Путря, Оксана Гальченко та Анатолій Потетій. 4 викрадачам призначили по 5 років умовно, а п’ятому - зарахували за ув’язнення час, який він провів у СІЗО.

Учасники групи купували викрадені автомобілі, нерозмитнені чи без документів. Перебивали номери кузовів, підробляли техпаспорти та номерні знаки. Далі автівки продавали. Потім авто відстежували за допомогою GPS-трекерів і викрадали.

Поліція та СБУ провели масштабну операцію та спіймали правопоршників.

Володимира Челебія визнали винним за:

  • ч. 2 ст.190 ККУ (Шахрайство).
  • ч. 3 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння авто).

Він отримав 5 років ув’язнення, але з іспитовим строком на 3 роки.

За тими самими статтями спільника Челебія з Кременчука засудили до 5 років ув’язнення, звільнили з-під варти з іспитовим терміном на 3 роки.

Двох миргородчан засудили на 5 років, також з іспитовим строком на 3 роки.

Євгена Олійника, мешканця Супрунівки, Полтавського району, засудили на 5 років без іспитового строку, бо в нього є непогашена судимість.

Володимира Челебія та двох його спільників випустили на волю під заставу у 128 000 грн з кожного.

 

1
Автор: Філіп Мостовий
Теги: викрадення авто шахрайство Кременчук Полтавщина
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Коментарі: 4

4 132
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:30

Перебивали номери кузовів, підробляли техпаспорти та номерні знаки. Далі автівки продавали. Потім авто відстежували за допомогою GPS-трекерів і викрадали.


 понятно почему условный срок, потому что эти действия невозможны без представителей работников полиции


13 0
144
Sanay:
Сьогодні, 15:59

И за такое дали условно?


6 0
118
orca:
Сьогодні, 16:00

Интересно - а судьи (случайно) не обновили свой автопарк? После таких решений))) 


7 0
104
rva:
Сьогодні, 16:23

В супенмаркете украл одну шоколадку - квалификация "кража" и закрывают на три года.

Украл десять авто - квалификация "незаконне заволодіння авто" и получил условно.


5 0

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