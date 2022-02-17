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Кременчук

Колишньому міському голові Кременчука відкриють меморіальну дошку

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 363 Коментарів: 1

 

Пам'ятну дошку встановлять за рахунок міського бюджету

У Кременчуці на фасаді будинку по вулиці Гоголя, 1 встановлять меморіальну дошку. Таким чином планують вшанувати пам'ять колишнього міського голову Кременчука Анатолія Васильовича Вербіна.

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко розповів, що до комісії звернулися з клопотанням звернулися мешканці будинку. Вони прохали встановити меморіальну дошку на домі будинку, де мешкав ексміський голова Кременчука Анатолій Вербін з 1980 до 1990 року. Дошку планують виготовити за рахунок міського бюджету Кременчука.

Члени комісії рекомендували виконкому розглянути проєкт рішення «Про увічнення пам'яті колишнього міського голови Кременчука Анатолія Вербіна». Саму меморіальну дошку після встановлення передадуть на баланс КГЖЕП «Автозаводське».

Анатолій Васильович Вербін народився 15 квітня 1937 року у селі Жовтневому Курської області Російської Федерації у багатодітній сім'ї.

У листопаді 1943 року під час проведення великої танкової операції червоної армії у Курській битві зник батько Василь Митрофанович Вербін. З того часу вихованням чотирьох дітей займалася його вдова Матрьона Ігнатівна Вербіна.

Після закінчення Рильського будівельного технікуму у 1955 році Анатолія направили на роботу в район освоєння цілинних земель Оренбурзької області. Звідти його призвали на службу до лав радянської армії. Закінчивши Харківський інженерно-будівельний інститут у 1964 році працював майстром виконробом, начальником дільниці в будівельних організаціях Кременчука. З лютого 1973 року до травня 1977 року працював заступником голови Кременчуцького міськвиконкому, а у травні того ж року його обрали головою виконкому Комсомольської міської ради народних депутатів Полтавської області (зараз Горішні Плавні). З травня 1980 до червня 1986 року — голова виконкому Кременчуцької міської ради народних депутатів. За станом здоров'я і за особистим проханням його перевели керуючим Будбанком СРСР, де й працював до останньої можливості. 14 вересня 1990 року після тяжкої тривалої хвороби помер у віці 53 років. Його поховали на центральній алеї Новоревівського кладовища Кременчука.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Юрій Гриценко
Теги: меморіальна дошка міський голова Анатолій Вербін
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Коментарі: 1

115
1
Вольвовод:
Сьогодні, 14:43

Почему всегда пишут "за рахунок миського бюджета"?

Миського бюджета как такового нет, есть только деньги налогоплательщиков.


4 0

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