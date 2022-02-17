У Кременчуці вшанують пам'ять Героя України Ігоря Сердюка та Небесної сотні

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Завтра, 18 лютого, у Кременчуці вшанують Героя Україна Ігоря Сердюка, який загинув під час Революції Гідності. Об 11.30 кременчужани покладуть квіти на Свіштовському цвинтарі.

20 лютого о 14.00 на вулиці Соборній вшанують хвилиною мовчання загиблих Героїв Небесної сотні. Захід відбудеться біля стели Небесної сотні. А о 15.00 на площі Перемоги відбудеться спільна молитва всіх релігійних конфесій за мир в Україні.