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Кременчук, Афіша

У Кременчуці вшанують пам'ять Героя України Ігоря Сердюка та Небесної сотні

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 300

 

Захід відбудеться 18 та 20 лютого 

Завтра, 18 лютого, у Кременчуці вшанують Героя Україна Ігоря Сердюка, який загинув під час Революції Гідності. Об 11.30 кременчужани покладуть квіти на Свіштовському цвинтарі. 

20 лютого о 14.00 на вулиці Соборній вшанують хвилиною мовчання загиблих Героїв Небесної сотні. Захід відбудеться біля стели Небесної сотні. А о 15.00 на площі Перемоги відбудеться спільна молитва всіх релігійних конфесій за мир в Україні. 

Спільна молитва за Україну: 20 лютого у Кременчуці зберуться представники християнських церков
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Автор: Альона Душенко
Теги: Сердюк Небесна сотня Революція гідності
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