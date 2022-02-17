Спільна молитва за Україну: 20 лютого у Кременчуці зберуться представники християнських церков

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 401

Рада представників християнських церков прийняла рішення, що 20 лютого о 15.00 відбудеться спільний молебень за Україну. Захід відбудеться на центральній площі міста - площі Перемоги, на місці історичного розташування Свято-Успенського кафедрального собору.

Молитву підноситимуть по кожному представнику з кожної конфесії.

Нагадаємо, що 30 січня віряни у Кременчуці молилися за Україну та просили в Бога захисту для своєї землі.