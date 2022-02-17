Історик зі Львова розшукує у Кременчуці інформацію про Малді (Махді?) Сулейманова

Історик Олеся Ісаюк музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові розшукує інформацію про чоловіка, який має відношення до Кременчука.
Якщо у вас є якась інформація або дані про Малді (Махді?) Сулейманова - напишіть Олесі Ісаюк.
Музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» розташований у Львові в приміщенні тюрми, де розміщувалися каральні органи трьох окупаційних влад: польської, радянської та німецької. Це перший в Україні музей-в’язниця.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
Кременчуг и Крюков: 200 лет вместе!
Як у Кременчуці шили білизну для військових під час Першої світової війни
Знайшли невідому картину Куруківської битви
Просто космос: секретные разработки и история кременчугских заводов