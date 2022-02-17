Історик зі Львова розшукує у Кременчуці інформацію про Малді (Махді?) Сулейманова

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 519

Якщо у вас є якась інформація або дані про чоловіка - напишіть будь ласка Олесі Ісаюк

Історик Олеся Ісаюк музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові розшукує інформацію про чоловіка, який має відношення до Кременчука.

- Товариство, вікторина - на вашу думку, яким чином міг у 1918 році завестися у славному місті Кременчук пан-товариш на ім'я Малді (Махді?) Сулейманов? Зареєстрований, як уродженець України, загинув, як в'язень Аушвіцу 13 листопада 1941 року? - написала історик Олеся Ісаюк на своїй сторінці в фейсбуці.

Якщо у вас є якась інформація або дані про Малді (Махді?) Сулейманова - напишіть Олесі Ісаюк.

Музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» розташований у Львові в приміщенні тюрми, де розміщувалися каральні органи трьох окупаційних влад: польської, радянської та німецької. Це перший в Україні музей-в’язниця.