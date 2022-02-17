Мандри в умовах ескалації: чи варто планувати закордонні подорожі

«ТелеграфЪ» з’ясував, що відбувається з авіаперевезеннями та чи варто хвилюватися кременчужанам, які збираються на відпочинок за кордон найближчим часом
На тлі загострення конфлікту з країною-агресором актуальною стала тема закордонних подорожей. Стрічки новин наповнені інформацією про вивізні рейси для громадян певних країн, і про те, що авіакомпанії масово припиняють авіасполучення з Україною. «ТелеграфЪ» з’ясував, що відбувається з авіаперевезеннями та чи варто хвилюватися кременчужанам, які заздалегідь запланували відпочинок за кордоном.
Спочатку нідерландська KLM відмовляється від польотів до столиці України. Компанія скасувала рейс до Києва 12 лютого. Стало відомо, що припинити польоти також планує німецька Lufthansa, а власник суден української SkyUp заборонив рейсу з Португалії сідати у аеропорту «Бориспіль» через загрозу російського вторгнення.
Вже наступного дня Кабмін розпорядився виділити Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових, лізингових компаній та авіаперевізників.
У розпорядженні йдеться про те, що кошти знаходитимуться на ескроу-рахунках Мінінфраструктури, аби гарантувати безпеку польотів на території України з 14 лютого і до «врегулювання зовнішньополітичних загроз». Такий крок допоміг: перевезення відновили.
Проте, з 14 лютого кілька авіакомпаній були змушені повернути частину свого флоту за кордон. Так, у МАУ «забрали» 7 літаків (5 - на зберігання, 2 - на ремонт), у Windrose – один літак. Пресслужба Bees Airline повідомила, що лізінгодавець тимчасово відізвав усі літаки. Проте, рейси компанії не скасовуються: про їх виконання вдалося домовитися з іншими авіаперевізниками. Решту авіапарку, який залишився у розпорядженні українських авіаперевізників, покрили гарантійні кошти з бюджету. Тож видихаємо: за інформацією авіакомпаній, літаків, які залишилися, достатньо для того, щоб забезпечити перельоти за розкладом.
14 лютого також стало відомо, що компанія Flydubai відмінила усі рейси в Україну на 16-17 лютого. Але, за інформацією Telegram-каналу для працівників туристичної сфери Travel2day by #Agentskiy, рейси на 17 лютого все ж вирішили відновити.
Про перспективи для звичайних туристів ми запитали у менеджерки Ірини, яка вже 15 років працює у сфері туризму. Вона розповіла, що об’єктивних підстав для хвилювань немає - туристичний ринок залишається стабільним.
У популярній серед працівників туристичної індустрії Facebook-групі теж все спокійно: менеджери діляться досвідом, новинами та цікавими розповідями. Тут більш актуальна тема карантинних обмежень та вимог різних країн, які постійно змінюються.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.