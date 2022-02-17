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Мандри в умовах ескалації: чи варто планувати закордонні подорожі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 325

 

«ТелеграфЪ» з’ясував, що відбувається з авіаперевезеннями та чи варто хвилюватися кременчужанам, які збираються на відпочинок за кордон найближчим часом

На тлі загострення конфлікту з країною-агресором актуальною стала тема закордонних подорожей. Стрічки новин наповнені інформацією про вивізні рейси для громадян певних країн, і про те, що авіакомпанії масово припиняють авіасполучення з Україною. «ТелеграфЪ» з’ясував, що відбувається з авіаперевезеннями та чи варто хвилюватися кременчужанам, які заздалегідь запланували відпочинок за кордоном.

Що відбувається в сфері авіаперевезень

Спочатку нідерландська KLM відмовляється від польотів до столиці України. Компанія скасувала рейс до Києва 12 лютого. Стало відомо, що припинити польоти також планує німецька Lufthansa, а власник суден української SkyUp заборонив рейсу з Португалії сідати у аеропорту «Бориспіль» через загрозу російського вторгнення.

Вже наступного дня Кабмін розпорядився виділити Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових, лізингових компаній та авіаперевізників.

 

У розпорядженні йдеться про те, що кошти знаходитимуться на ескроу-рахунках Мінінфраструктури, аби гарантувати безпеку польотів на території України з 14 лютого і до «врегулювання зовнішньополітичних загроз». Такий крок допоміг: перевезення відновили. 

Проте, з 14 лютого кілька авіакомпаній були змушені повернути частину свого флоту за кордон. Так, у МАУ «забрали» 7 літаків (5 - на зберігання, 2 - на ремонт), у Windrose – один літак. Пресслужба Bees Airline повідомила, що лізінгодавець тимчасово відізвав усі літаки. Проте, рейси компанії не скасовуються: про їх виконання вдалося домовитися з іншими авіаперевізниками. Решту авіапарку, який залишився у розпорядженні українських авіаперевізників, покрили гарантійні кошти з бюджету. Тож видихаємо: за інформацією авіакомпаній, літаків, які залишилися, достатньо для того, щоб забезпечити перельоти за розкладом.

 

14 лютого також стало відомо, що компанія Flydubai відмінила усі рейси в Україну на 16-17 лютого. Але, за інформацією Telegram-каналу для працівників туристичної сфери Travel2day by #Agentskiy, рейси на 17 лютого все ж вирішили відновити.

Чи відбудеться запланована відпустка

Про перспективи для звичайних туристів ми запитали у менеджерки Ірини, яка вже 15 років працює у сфері туризму. Вона розповіла, що об’єктивних підстав для хвилювань немає - туристичний ринок залишається стабільним.

- Мої туристи взагалі не панікують. З досвіду колег можу сказати, що зараз люди розділилися на три табори. Одні хвилюються, чи не відмінять рейси через загрозу вторгнення. Інші активно цікавляться відпочинком на найближчі дати, аби почекати де-інде. Але переважна більшість кременчужан все ж таки не схильні бити на сполох: вони цікавляться подорожами на весну-літо, бронюють відпочинок заздалегідь.

У популярній серед працівників туристичної індустрії Facebook-групі теж все спокійно: менеджери діляться досвідом, новинами та цікавими розповідями. Тут більш актуальна тема карантинних обмежень та вимог різних країн, які постійно змінюються.

Останні новини для тих, хто планує подорожі:

  • У Німеччині з 20 березня планують зняти усі карантинні обмеження окрім носіння масок у громадському транспорті.
  • Португалія і Данія визнали вакцину CoronaVac. Щеплені нею туристи тепер можуть без перешкод перетинати кордон.
  • У Франції відкрилися нічні клуби. У потягах, на стадіонах і в кінотеатрах тепер можна вживати їжу та напої.
  • З 25 лютого Нідерланди скасують майже всі обмеження, окрім масок у транспорті та аеропортах.
  • Канада з 28 лютого дозволить щепленим іноземцям робити тест на антиген для в’їзду на територію країни.
  • Вперше за 2 роки відбудеться Венеціанський карнавал.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: туризм подорожі війна авіаперевезення
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