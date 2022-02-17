23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых

Кто-то сегодня утром, в среду, проснулся: «Ффууух, войны не будет — её ж на час ночи назначили, 16-го, но великий палковводец у руля нашей державы так долго смотрел в глаза Путину, что таки увидел там мир. Пуйло моргнул первый! Война отменяется!»

Во-первых, я бы так не горячился с далеко идущими выводами. И знаете почему? Когда война только началась, я познакомился с человеком, который уже успел насмотреться к тому времени «военных фильмов» вживую (и после 14-го года навоевался выше крыши). «Как думаете, пане подполковник, надолго эта хрень на Востоке?» - «Лет на 15-20» (не задумываясь). «Русские от нас не отцепятся. Они родились в говне, живут в говне и их национальная идея «Все вокруг должны жить в говне как и мы» - а мы вырвались и пытаемся к Западу примкнуть. Не дадут. Костьми лягут, но не дадут — а воевать за нас кроме нас никто не будет. И воевать-то особо некому — вся армия развалена вдребезги. Но хрен мы им дадим по Украине погулять лёгкой походкой. Ещё посмотрим кто кого».

Я не нагнетатель страстей, но знаю с 11 апреля 2014 года, что это надолго, нам с этим жить, пока Мордор не развалится на запчасти — но и после этого легче не станет. Не расслабляемся, чистим пулемёт.

Меня как гражданина этой страны особенно впечатлила картинка, гулявшая по Сети 13 февраля: есть такой всемирный авиационный сервис flightradar24, предназначенный для отслеживания любого гражданского самолёта в реальном режиме времени. Очень удобно для мнительных родителей: летит твое дитя в сопровождении бабушки из Египта, ты номер рейса забиваешь в программу и видишь, где этот самолёт находится прямо сейчас, с какой скоростью летит, высота полёта, бортовой номер, что дают на завтрак пассажирам и т.д. Ладно, про завтрак нафантазировал. Так вот, про картинку: кто-то не поленился и с помощью этого сервиса отследил все частные самолёты (бизнес-джеты), вылетевшие за сутки из Киева. Впечатляет. Как бегство крыс с тонущего корабля — ровными рядами. Уже попозже появились целые списки из олигархов и народных (!) депутатов, сдрыснувших за границу в ожидании российского наступления. Народных!! Курва!! Депутатов!! Поклонники русского мира фракция ОПЗЖ — 12 хвостов, почти треть численного состава — а шо ж такое? Ваш Илья Кива Пуйла с днюшечкой поздравляет - а первый драпанул. Или он в Турцию за свежими цветами чтобы русське танки встречать? Пять «Слуг народа» — ах, как неожиданно! Они решили, что из Дубая и Шарджи удобнее будет служить народу Украины, комфортнее. Два деятеля из Голоса и 4 «не-пришей-пристебай» — типа внефракционные. Я считаю всех этих людей предателями нации, которым приличный человек при встрече руку не подаст. Я обосную. Да, все взлетевшие 13-го февраля бизнес-джеты принадлежали украинским олигархам: сбежали почти все — Ахметов, Новинский, не хочу перечислять. Но никто из этих людей не клялся служить народу Украины. Грабить — да, служить — нет. А вот эти 23 крысы клятву давали. Клялись! И злые языки поговаривают, что главный Зелёный свой выводок тоже на виллу в Италии спрятал, но когда шум поднялся — пришлось жiнку срочно возвращать чтобы фоточку совместную запилить. Но это всё злые языки говорят. И ещё насчёт крыс: знаете, почему капитан морского корабля покидает судно последним? Не-а, нифига не из-за личного героизма, всё гораздо проще. По морскому праву первый, кто ступил на борт покинутого судна, является его владельцем. Покинутого — подчёркнуто. Капитан является полномочным представителем собственника судна и пока он на борту — всё хорошо. И в случае беды капитан должен убедиться, что судну — капец и покинуть его последним. Аналогии сами постройте.

Наши народные крысы уверовали, что Украине — капец и ринулись прятаться на виллах в Италии и Турции. Вот там и оставайтесь, позорники.

P.S. Докупил на неделе ещё 3 магазина к моей AR-15 и 250 патронов. Хрен мы вам дадим тут легко прогуляться! Всё будет Украина. Уверен.