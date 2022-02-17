«Вбив, вкрав, за ґрати» миргородчанина засудили на 8,5 років

Миргородський суд засудив місцевого на 8,5 років за вбивство, зберігання наркотиків та крадіжки, повідомляє прокуратура.
Ще наприкінці жовтня 2020 року був в гостях у знайомого та п’яним 5 разів встромив у друга ножа і той помер.
Також з’ясували, що упродовж червня-липня 2020 зловмисник обкрадава людей по Миргороду.
Під час обшуку в чоловіка знайшли канабіс.
Миргородський міськрайонний суд постановив вирок за:
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