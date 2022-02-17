«Вбив, вкрав, за ґрати» миргородчанина засудили на 8,5 років

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 187

До набрання сили рішення суду чоловік перебуватиме під вартою

Миргородський суд засудив місцевого на 8,5 років за вбивство, зберігання наркотиків та крадіжки, повідомляє прокуратура.

Ще наприкінці жовтня 2020 року був в гостях у знайомого та п’яним 5 разів встромив у друга ножа і той помер.

Також з’ясували, що упродовж червня-липня 2020 зловмисник обкрадава людей по Миргороду.

Під час обшуку в чоловіка знайшли канабіс.

Миргородський міськрайонний суд постановив вирок за:

ч.1 ст.115 ККУ (Умисне вбивство).

ч.1 ст.309ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

ч.1,ч.2 ст.185 ККУ (Крадіжка).



