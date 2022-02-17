Судитимуть «наркобарона з Полтавщини»: чоловік засіяв 300 га маком

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Поліція Полтавщини відправила до суду обвинувальний акт, щодо керівника одного з ТОВ, який вирощував мак, повідомляє пресслужба поліції.

На початку квітня 2021, чоловік виростив понад 236 мільйонів рослин маку на земельних ділянках у Кременчуцькому районі, площею близько 300 га.

У процесі досудового розслідування слідчі довели причетність до порушень за:

ч.2 ст. 310 ККУ (Посів або вирощування маку чи конопель).

ч.1 ст.388 ККУ (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).

ч.3 ст.309 ККУ(Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)

- 16 лютого матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі, під керівництвом прокуратури, скерували до Крюківського районного суду Кременчука, – зазначив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

Винному загрожує до 8 років позбавлення волі.