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Судитимуть «наркобарона з Полтавщини»: чоловік засіяв 300 га маком

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 276

 

Поліція скерувала обвинувачення до суду

Поліція Полтавщини відправила до суду обвинувальний акт, щодо керівника одного з ТОВ, який вирощував мак, повідомляє пресслужба поліції.

На початку квітня 2021, чоловік виростив понад 236 мільйонів рослин маку на земельних ділянках у Кременчуцькому районі, площею близько 300 га.

У процесі досудового розслідування слідчі довели причетність до порушень за:

  • ч.2 ст. 310 ККУ (Посів або вирощування маку чи конопель).
  • ч.1 ст.388 ККУ (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).
  • ч.3 ст.309 ККУ(Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)
- 16 лютого матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі, під керівництвом прокуратури, скерували до Крюківського районного суду Кременчука, – зазначив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

Винному загрожує до 8 років позбавлення волі.

 

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: конопля мак наркотики Полтавщина поліція
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