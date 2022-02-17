Судитимуть «наркобарона з Полтавщини»: чоловік засіяв 300 га маком

Поліція скерувала обвинувачення до суду
Поліція Полтавщини відправила до суду обвинувальний акт, щодо керівника одного з ТОВ, який вирощував мак, повідомляє пресслужба поліції.
На початку квітня 2021, чоловік виростив понад 236 мільйонів рослин маку на земельних ділянках у Кременчуцькому районі, площею близько 300 га.
У процесі досудового розслідування слідчі довели причетність до порушень за:
- ч.2 ст. 310 ККУ (Посів або вирощування маку чи конопель).
- ч.1 ст.388 ККУ (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).
- ч.3 ст.309 ККУ(Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)
- 16 лютого матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі, під керівництвом прокуратури, скерували до Крюківського районного суду Кременчука, – зазначив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.
Винному загрожує до 8 років позбавлення волі.