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Де в Кременчуці відключатимуть світло 18 лютого

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 214

  

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 18 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Петра Калнишевського,
  • вул. Сумська,
  • вул. Піщана,
  • вул. Підгірна,
  • вул. Європейська,
  • вул. Маяковського,
  • вул. Скеляста,
  • вул. Переяслівська,
  • пров. Бригадирівський,
  • пров. Степана Бандери, 
  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Остапа Вишні,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Сергія Єфремова,
  • вул. Василя Стуса,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Олександрійська,
  • пров. Транспортний,
  • пров. Шкільний, 
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Лугова, Каховська,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пров. Луговий,
  • пр. Червневий,
  • вул. Карпенка-Карого,
  • вул. Кохнівська,
  • пров. Бахмачський,
  • вул. Котляревського,
  • вул. Лебедина,
  • вул. Зої Космодемьянської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • пров. Котляревського,
  • пров. Танковий,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка,
  • пров. Лесі Українки
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана, 
  • просп. Полтавський,
  • вул. Олени Пчілки,
  • вул. Козацька,
  • вул. Якова Петруся,
  • пров. Гурамішвілі,
  • пров. Яснополянський
  • вул. Богдана Хмельницького,
  • вул. Недогарська,
  • вул. Тракторна,
  • вул. 8 Березня,
  • вул. Нова,
  • вул. Шевченка,
  • вул. Приреченська,
  • пров. Марії Раскової,
  • пров. Недогарський,
  • пров. Богдана Хмельницького.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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