Де в Кременчуці відключатимуть світло 18 лютого
Сьогодні, 17:27
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 18 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Петра Калнишевського,
- вул. Сумська,
- вул. Піщана,
- вул. Підгірна,
- вул. Європейська,
- вул. Маяковського,
- вул. Скеляста,
- вул. Переяслівська,
- пров. Бригадирівський,
- пров. Степана Бандери,
- вул. Кавалерійська,
- вул. Остапа Вишні,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Сергія Єфремова,
- вул. Василя Стуса,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Тіниста,
- вул. Олександрійська,
- пров. Транспортний,
- пров. Шкільний,
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Лугова, Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий,
- вул. Карпенка-Карого,
- вул. Кохнівська,
- пров. Бахмачський,
- вул. Котляревського,
- вул. Лебедина,
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- пров. Котляревського,
- пров. Танковий,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка,
- пров. Лесі Українки
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана,
- просп. Полтавський,
- вул. Олени Пчілки,
- вул. Козацька,
- вул. Якова Петруся,
- пров. Гурамішвілі,
- пров. Яснополянський
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Недогарська,
- вул. Тракторна,
- вул. 8 Березня,
- вул. Нова,
- вул. Шевченка,
- вул. Приреченська,
- пров. Марії Раскової,
- пров. Недогарський,
- пров. Богдана Хмельницького.
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