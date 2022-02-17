ШахрайГудбай: Нацбанк відповів на питання щодо безпеки безготівкових та онлайн-платежів

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 3

Часто люди самі переказують гроші шахраям або розкривають їм дані своїх карток

У світі понад половина карткових шахрайств відносяться до соціальної інженерії: люди самі переказують гроші шахраям або розкривають їм дані своїх карток. Виклик для центральних банків усіх країн у період карантину та масового переходу в онлайн – убезпечити людей від таких випадків.

Проєкт «ШахрайГудбай», організатором якого є Національний банк України, об’єднав навколо інформаційної кампанії більше 60 партнерів – це банки, платіжні системи, правоохоронні органи, мобільні оператори, інтернет-магазини, логістичні компанії, комунальні підприємства. Спільними зусиллями вони роз’яснюють правила платіжної безпеки якомога більшій аудиторії.

Чи можуть телефонувати представники Національного банку України або інших банків та запитувати інформацію стосовно платіжної картки?

Національний банк України ніколи та за жодних обставин не телефонує клієнтам банків.

Працівники ж банків не мають права запитувати:

PIN-код до платіжної картки;

трьохзначний номер на звороті картки;

коди підтверджень платежів;

паролі до інтернет-банкінгу.

Якщо телефонують із такими питаннями (ким би не представилася людина та що б саме не повідомляла), припиніть розмову, це шахрай.

Національний банк України наголошує, що не нараховує та не виплачує соціальну допомогу, не проводить жодних акцій, розіграшів або лотерей.

Якщо Вам надійшло повідомлення нібито від Національного банку України щодо соціальної допомоги, розіграшу або лотереї:

не телефонуйте за вказаними номерами;

не переходьте за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях;

нікому не повідомляйте свої особисті дані та інформацію стосовно карток і рахунків.

Якими можуть бути ознаки фішингових листів?

Фішингові електронні повідомлення виглядають як повідомлення від надійної організації, тому треба звертати увагу на деталі листа.

Отже, ознаками шахрайського електронного листа можуть бути:

тривожний характер повідомлення, наприклад, інформують, що ваші рахунки заблоковано, а кошти – в небезпеці;

обіцяють «легкі» гроші (виграш, надзвичайно велика знижка на товар тощо);

спонукають адресата виконати терміново та швидко вказівки з листа;

у листі просять завантажити певний додаток чи перейти за посиланням;

помилки в тексті листа та в темі повідомлення.

SIM-карта перестала працювати, що робити?

Якщо SIM-карта перестала працювати, велика ймовірність, що шахраї хитрощами та/або злочинними діями здійснили перевипуск вашої SIM-картки.

Перше, що потрібно зробити, захистити свої рахунки, картки та облікові записи, до яких прив’язаний номер телефону. Як діяти?

Негайно заблокувати картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку за номером, який зазначено на звороті картки.

Зателефонувати до мобільного оператора, пояснити ситуацію та просити заблокувати обидві SIM-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.

Заблокувати доступи до всіх рахунків, облікових записів та персональних кабінетів, до яких прив’язаний вкрадений номер телефону.

Чи існують електронні бази або чорні списки шахраїв?

«Перевірити» шахрая можна на сервісі STOP FRAUD, що функціонує на сайті кіберполіції України за посиланням.

Перевірити особу/сайт можна за такими параметрами:

номер банківської картки;

номер телефону;

посилання на сайт.

База шахрайських сайтів є на сайті Асоціації ЄМА Black List ЄMA .

Також рекомендується перевіряти відгуки щодо надійних сайтів, продавців та віртуальних магазинів через пошукові системи.

Пропонують роботу – здійснювати переказ грошей з рахунку на рахунок, це законно?

Це незаконно, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Людей, які погоджуються на подібний підробіток, називають «грошовими мулами» або «дропами». Рахунок дропів використовують як «транзит» для вкрадених шахраями грошей.

Іноді шахраї переконують людей виконувати такі дії, маскуючи свої шахрайські схеми під легальний бізнес або пропозиції щодо роботи від реальних компаній. Для цього вони створюють цілі фейкові сайти. Який сценарій не обрали б шахраї, умова одна – потрібно переказувати гроші через власний рахунок.