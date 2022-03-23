Лікарня Горішніх Плавнів отримала ліків на 3,2 мільйона гривень

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 1

Горішньоплавнівська лікарня інтенсивного лікування отримала чергову партію допомоги від компанії Ferrexpo. Медичним працівникам передали препарати критичної необхідності, яка склалася у сьогоднішніх умовах.

Зокрема лікарня вже забезпечена місячним запасом інсуліну, який життєво необхідний для пацієнтів із цукровим діабетом.

Поставлені найнеобхідніші медикаменти для лікування захворювань серцево-судинної системи, бронхів, легенів, знеболювальні, жарознижувальні та протизапальні препарати, антибіотики широкого спектру, вітаміни та багато іншого. Також до медичного закладу вже надійшли медичні рукавички, перев’язочні та інші необхідні витратні матеріали.

- На жаль, у сьогоднішніх умовах в Україні є перебої із постачанням медикаментів, і це суттєво ускладнює роботу медичного персоналу. З перших днів від початку повномасштабної агресії Росії проти України ми тримаємо руку на пульсі та оперативно реагуємо на гуманітарні потреби міста Горішні Плавні і не тільки. Наше завдання як соціально відповідального бізнесу – зробити все можливе для забезпечення нормального функціонування медичних закладів, - розповів керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.

Раніше повідомлялося, що Рада Директорів групи Ferrexpo виділила $7,5 млн на забезпечення гуманітарних потреб нашої країни.

Ferrexpo продовжує стежити за поточною ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу медичним закладам Полтавської та інших областей України.