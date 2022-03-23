Лікарня Горішніх Плавнів отримала ліків на 3,2 мільйона гривень

Горішньоплавнівська лікарня інтенсивного лікування отримала чергову партію допомоги від компанії Ferrexpo. Медичним працівникам передали препарати критичної необхідності, яка склалася у сьогоднішніх умовах.
Зокрема лікарня вже забезпечена місячним запасом інсуліну, який життєво необхідний для пацієнтів із цукровим діабетом.
Поставлені найнеобхідніші медикаменти для лікування захворювань серцево-судинної системи, бронхів, легенів, знеболювальні, жарознижувальні та протизапальні препарати, антибіотики широкого спектру, вітаміни та багато іншого. Також до медичного закладу вже надійшли медичні рукавички, перев’язочні та інші необхідні витратні матеріали.
Раніше повідомлялося, що Рада Директорів групи Ferrexpo виділила $7,5 млн на забезпечення гуманітарних потреб нашої країни.
Ferrexpo продовжує стежити за поточною ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу медичним закладам Полтавської та інших областей України.