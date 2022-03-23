Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ, Благодійність

Лікарня Горішніх Плавнів отримала ліків на 3,2 мільйона гривень

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 1

 

Медичним працівникам передали препарати критичної необхідності

Горішньоплавнівська лікарня інтенсивного лікування отримала чергову партію допомоги від компанії Ferrexpo. Медичним працівникам передали препарати критичної необхідності, яка склалася у сьогоднішніх умовах.

Зокрема лікарня вже забезпечена місячним запасом інсуліну, який життєво необхідний для пацієнтів із цукровим діабетом.

Поставлені найнеобхідніші медикаменти для лікування захворювань серцево-судинної системи, бронхів, легенів, знеболювальні, жарознижувальні та протизапальні препарати, антибіотики широкого спектру, вітаміни та багато іншого. Також до медичного закладу вже надійшли медичні рукавички, перев’язочні та інші необхідні витратні матеріали.

- На жаль, у сьогоднішніх умовах в Україні є перебої із постачанням медикаментів, і це суттєво ускладнює роботу медичного персоналу. З перших днів від початку повномасштабної агресії Росії проти України ми тримаємо руку на пульсі та оперативно реагуємо на гуманітарні потреби міста Горішні Плавні і не тільки. Наше завдання як соціально відповідального бізнесу – зробити все можливе для забезпечення нормального функціонування медичних закладів, - розповів керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.

Раніше повідомлялося, що Рада Директорів групи Ferrexpo виділила $7,5 млн на забезпечення гуманітарних потреб нашої країни.

Ferrexpo продовжує стежити за поточною ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу медичним закладам Полтавської та інших областей України.

0
Автор: на правах реклами
Теги: Ferrexpo Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх