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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти перетворили Чернігів на свого заручника, відрізавши сполучення з Києвом

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 411

 

Омбудсмен заявила, що міст, який поєднував Чернігів з Києвом, розбомбили, щоби вивезти містян до росії

Російські війська, знищивши міст через Десну, перетворили Чернігів на свого заручника, а місцевих жителів планують «евакуювати» до Курської області, повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

- Сьогодні Чернігів залишився повністю відрізаний від столиці. Окупанти розбомбили міст через Десну, яким переправлялася до міста гуманітарна допомога та здійснювалася евакуація мирних жителів. У місті немає електроенергії, води, тепла та практично немає газу, інфраструктура знищена, -написала Денісова у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, сьогодні рашисти розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом. На міст скинули авіабомби, один з прольотів впав. Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста. 

- За інформацією від місцевих мешканців, окупанти складають списки мирного населення для «евакуації» на Льгов (Курська область РФ). Рашисти, відрізавши Чернігів від столиці, перетворили його мешканців на своїх заручників, - наголосила Людмила Денісова.

За словами омбудсмена, у захопленому російськими військами Тростянці Сумської області немає жодної можливості дістатися лікарні, отримати медичну допомогу, жінки народжують дітей удома.

- Лікарня неодноразово була обстріляна. Окупанти викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги і просто фізично неможливо надавати меддопомогу людям, які не можуть дістатися лікарні самостійно, - йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що пожежу, яка спалахнула вночі у Тростянці, неможливо погасити, окупанти не дають пожежникам дістатися місця пожежі. 

Крім того, за її словами, триває терор у селах Краснопільської громади в Сумській області.

- Окупанти ходять по хатах, забирають мобільні телефони, речі та харчі, займають школи, будинки, виганяють людей просто на вулицю. Загарбники змушують людей пішки йти до Росії, але місцеві відмовляють під загрозою розправи, - наголошує омбудсмен.

Вона нагадала про визначення військових злочинів, які масово чинять російські окупанти на українській землі, та відповідальність за них.

- Терор мирних жителів це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, – нагадала омбудсмен.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти терористи Чернігів
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