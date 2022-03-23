Хотів взяти Одесу, а загинув під Маріуполем: ліквідували командира бригади морської піхоти рф

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 486

Окрім значної кількості загиблих рядових військових, російські окупанти чимало втрачають і вищого військово керівництва. Один з таких був знищений під Маріуполем.

Під час спроби штурму Маріуполя загинув командир 810-ї бригади морської піхоти чорноморського флоту полковник Олексій Шаров. Він помер від кулі українського снайпера.

- Ворог продовжує атакувати Маріуполь. Захисники міста чинять героїчний спротив, демонструючи високий військовий професіоналізм. Вчора вони ліквідували командира 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту. І це п'ята втрата військового на рівні командира полку і вище під Маріуполем, що показує жорстокість боїв, які там точаться. І високий професіоналізм захисників міста. Тримаються Суми, Харків, Чернігів, Київ, - сказав Олексій Арестович.

До цього смерть Шарова підтвердив і речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Особовий склад саме 810 бригади морської піхоти готували до штурму Одеси. Але вони зазнали поразки під Миколаєвом. Тож їх перекинули під Маріуполь. Де їх добили українські захисники.