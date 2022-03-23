Хотів взяти Одесу, а загинув під Маріуполем: ліквідували командира бригади морської піхоти рф

Окрім значної кількості загиблих рядових військових, російські окупанти чимало втрачають і вищого військово керівництва. Один з таких був знищений під Маріуполем.
Під час спроби штурму Маріуполя загинув командир 810-ї бригади морської піхоти чорноморського флоту полковник Олексій Шаров. Він помер від кулі українського снайпера.
До цього смерть Шарова підтвердив і речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Особовий склад саме 810 бригади морської піхоти готували до штурму Одеси. Але вони зазнали поразки під Миколаєвом. Тож їх перекинули під Маріуполь. Де їх добили українські захисники.