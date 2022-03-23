Окупанти готуються провести «вибори» на захоплених територіях та друкують фальшиві рублі

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 398

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Командування південного угрупування військ

Росіяни приховано готуються до проведення «виборів» на окупованих територіях Запорізької області. Вони хочуть створити на них проросійські адміністрації.

Своїх цілей окупанти збираються досягти через погрози та фізичний тиск на українські органи влади. Також у їх планах – створити картинку для телебачення, посадивши в управлінські крісла поодиноких зрадників України.

Так, для участі в саміті «Правительственный саммит органов власти и бизнеса» у Джанкої (Крим), збираються поїхати Денис Калінін (перший заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Василівської міської ради) та Андрій Матюх (секретар Василівської міської ради). На цьому саміті рашисти планують також провести зустріч між окупаційними «владами» Мелітополя та Бердянська і представниками міністерств російської федерації.

Водночас патріоти Бердянська та Мелітополя категорично проти окупаційної влади в їх містах. Мешканці постійно проводять проукраїнські мирні мітинги та здійснюють спротив окупантам. Рашисти вже блокують доступ до місць проведення мирних акцій, почали використовувати зброю та фізичне насилля. Також висунили вимоги до населення Бердянська здати зброю за грошову винагороду. У разі відмови окупанти обіцяють зрою вилучати та проводити розслідування.

Наразі активісти та патріоти міста здійснюють комунікацію у закритих патріотичних засобах зв’язку, де плануються заходи супротиву та поступове знищення малих груп «заблукалих».

У Чернігівській громаді російські окупанти пропонували старості Богданівського старостинського округу співпрацю, на що отримали категоричну відмову. Крім того, голова Чернігівської громади повідомив, що він особисто та місцеве населення громади не вірить та ніколи не сприйме будь-які пропозиції чи ультиматуми, не будуть виконувати їхні накази.

На території Михайлівської громади росгвардійці зі співробітниками фсб проводили обшуки в будинках мешканців, перевіряли й переписували кількість мисливської зброї та набоїв до неї, а також дані про осіб, які проживають в будинках. Обшуки проводилися з фізичним тиском, залякування громадян через постріли в повітря.

У Токмаку росгвардійці зі співробітниками фсб (загалом 10 осіб) проводили обшуки у проукраїнських жителів. Деяких з них доставляли до Токмацького міського будинку культури для допитів.

Загалом окупаційні війська не можуть виконати завдання, які їм поставило керівництво росії.

У Командуванні південного угрупування військ зазначають, що російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни та норми міжнародного гуманітарного права. За це вони обов’язково понесуть покарання, як в правовому полі, так і на полі бою з нашими захисниками (скоріш за все покарання буде раніше від активістів та патріотів всеукраїнського підпільного руху).

Стало також відомо, що російські окупанти друкують фальшиві рублі для того, щоб розповсюджувати їх на тимчасово захоплених територіях.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

- Мережею шириться інформація від британської розвідки, що на Пермській друкованій фабриці рф запущений процес друку фальшивих рублів в кількості 2,5 млрд. Ця вказівка ​​була доведена керівництву фабрики особисто директором російського держзнаку Аркадієм Трачуком. Фабрика працює у 3 зміни. Надалі фальшивки окупанти планують розповсюджувати серед мешканців окупованих ними територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Соболевський, «все може бути».

По-перше, рф це може робити, щоб розрахуватися із колаборантами. Зрадників ніде не люблять, тож чого б і не підставити своїх «помічників», написав Соболевський.

По-друге, «брехня — це стиль життя наших сусідів». Вони не те що її створюють, вони в ній живуть і пропаганда настільки сильна, що вони самі в неї вже вірять, зазначив заступник голови облради.

Він звернувся до жителів Херсонщини: якщо комусь в руки потраплять ці «криваві гроші», то сприймайте їх як тридцять срібняків — плата за зраду. Він закликав не підтримувати економіку агресора, який щоденно вбиває українських громадян.

Як повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, область окупант планує втягнути у рублеву зону.