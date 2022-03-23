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Кременчук, Надзвичайні новини

Під час війни водіям із посвідченнями категорії В дозволили керувати вантажівками

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 88

 

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України з міркувань гострої потреби у водіях під час війни

Кабінет Міністрів України на період воєнного стану дозволив керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України особам, які мають посвідчення водія категорії В.

Це стало відомо з постанови Кабінету Міністрів України № 348 від 22 березня 2022 року.

- Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. №184 «Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами», доповнивши її пунктом 11 такого змісту:

  1. Установити, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В, – йдеться в постанові Кабміну.

Це означає, що більша кількість водіїв зможе керувати вантажівками для транспортування насамперед гуманітарної допомоги.

Також це дозволить використати водіїв з категорією В для потребь Збройних сил України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна водії водійське посвідчення Кабмін постанова
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