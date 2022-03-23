Під час війни водіям із посвідченнями категорії В дозволили керувати вантажівками

Кабінет Міністрів України на період воєнного стану дозволив керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України особам, які мають посвідчення водія категорії В.
Це стало відомо з постанови Кабінету Міністрів України № 348 від 22 березня 2022 року.
- Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. №184 «Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами», доповнивши її пунктом 11 такого змісту:
Це означає, що більша кількість водіїв зможе керувати вантажівками для транспортування насамперед гуманітарної допомоги.
Також це дозволить використати водіїв з категорією В для потребь Збройних сил України.