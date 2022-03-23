Окупанти отруюють українську землю – російська армія не вивозить тіла своїх загиблих

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 131

У Сумській області заявили про екологічну небезпеку через покинуті трупи вбитих російських солдатів

Окупанти досі не забрали тіла своїх військових, які загинули ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Це становить загрозу довкіллю.

Про це повідомив виконувач обов’язків директора Управління охорони здоров’я Сумської ОВА Анатолій Котляр.

Він наголосив, що трупи російських солдат не потрібні своєму командуванню.

- Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту, — пояснив Котляр.

За його словами, міжнародне гуманітарне право передбачає необхідність взяти біологічні зразки для того, щоб потім визначити за ДНК, що це за людина.

Котляр каже, що Сумська ОВА замовила 10 рефрижераторів для зберігання тіл, але через блокування залізниці їх поки що не доставили. Тіло загиблих окупантів зберігають у поліетиленових пакетах.

- Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після перемоги ми кожного з них ідентифікуємо та повернемо їхнім батькам, — розповів Анатолій Котляр.