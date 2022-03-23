Окупанти отруюють українську землю – російська армія не вивозить тіла своїх загиблих

Окупанти досі не забрали тіла своїх військових, які загинули ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Це становить загрозу довкіллю.
Про це повідомив виконувач обов’язків директора Управління охорони здоров’я Сумської ОВА Анатолій Котляр.
Він наголосив, що трупи російських солдат не потрібні своєму командуванню.
За його словами, міжнародне гуманітарне право передбачає необхідність взяти біологічні зразки для того, щоб потім визначити за ДНК, що це за людина.
Котляр каже, що Сумська ОВА замовила 10 рефрижераторів для зберігання тіл, але через блокування залізниці їх поки що не доставили. Тіло загиблих окупантів зберігають у поліетиленових пакетах.