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Кременчук, Бізнес/Робота

Кременчуцький завод технічного вуглецю під час війни працює на експорт

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 526

Ситуація гірша, ніж у мирний час, проте держава має валютні доходи

Кременчуцький завод технічного вуглецю під час воєнних дій відправляє свою продукцію до Німеччини, Італії, Швеції, Угорщини та інших європейських країн. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. Завдяки цьому держава має валютні доходи, а отже тримається економіка.

«Завод технічного вуглецю належить до тих промислових підприємств, де зберегли виробництво, робочі місця, виплату зарплати і податків. Щиро вдячний акціонерам і керівництву заводу. Розуміємо, що зараз ситуація гірша, ніж у мирний час, але тут роблять все можливе, щоб не зупинятися, продовжувати роботу», - написав мер на своїй сторінці у Фейсбук. 

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Кременчуцький завод технічного вуглецю війна
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