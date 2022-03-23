Мер Кременчука  Малецький подякував готелю «Гелікоптер» за допомогу переселенцям

Віталій Малецький подякував власнику готелю «Гелікоптер», громадянину Канади Якову Бірферу за допомогу переселенцям.
Як повідомив міський голова на своїй сторінці у Фейсбук, цей готель надає переселенцям знижку 75%. Власник готелю «Гелікоптер» також надає велику фінансову підтримку Центру тимчасового перебування «Кременчук».
«Кременчуцький готель «Гелікоптер» надає переселенцям знижку 75%. Всі розуміють, що така оплата є збитковою для власників готелю. Ці прекрасні люди свідомо пішли на це, щоб допомагати переселенцям із Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та інших постраждалих регіонів», - написав Малецький.
Він також висловив подяку кременчужанам, які приймають переселенців чи то безкоштовно чи то за адекватну ціну, а також закликав не підвищувати ціни на нерухомість для тих, хто втратив через війну своє житло.
Нагадаємо, у Кременчуці актори театру “МО” безкоштовно влаштовують малюкам з родин вимушених переселенців вистави.
Наразі в Кременчуці налічують близько 10 тисяч переселенців.