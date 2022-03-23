Мер Кременчука Малецький подякував готелю «Гелікоптер» за допомогу переселенцям

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 301

Міський голова закликав власників житла не підвищувати ціни на нерухомість та допомагати людям.

Віталій Малецький подякував власнику готелю «Гелікоптер», громадянину Канади Якову Бірферу за допомогу переселенцям.

Як повідомив міський голова на своїй сторінці у Фейсбук, цей готель надає переселенцям знижку 75%. Власник готелю «Гелікоптер» також надає велику фінансову підтримку Центру тимчасового перебування «Кременчук».

«Кременчуцький готель «Гелікоптер» надає переселенцям знижку 75%. Всі розуміють, що така оплата є збитковою для власників готелю. Ці прекрасні люди свідомо пішли на це, щоб допомагати переселенцям із Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та інших постраждалих регіонів», - написав Малецький.

Він також висловив подяку кременчужанам, які приймають переселенців чи то безкоштовно чи то за адекватну ціну, а також закликав не підвищувати ціни на нерухомість для тих, хто втратив через війну своє житло.

Нагадаємо, у Кременчуці актори театру “МО” безкоштовно влаштовують малюкам з родин вимушених переселенців вистави.

Наразі в Кременчуці налічують близько 10 тисяч переселенців.