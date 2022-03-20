Мер Малецький подякував кременчуцькому театру «МО» за допомогу переселенцям та захисникам

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 267

Якщо ви внутрішньо переміщені сім'ї з дітками 3-12 років (або ви знаєте такі сім'ї) - театр набирає нову групу на безкоштовне свято.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував місцевому театру «МО» за допомогу вимушеним переселенцям та захисникам.

Актори театру під під керівництвом Максима Воробйова влаштовують дітям переселенців вистави та розваги.

«У ці дні актори театру майже весь свій час віддають волонтерській роботі, допомагаючи нашим захисникам. А ще надають неймовірну моральну підтримку переселенцям, граючи для них вистави. Ці вистави добре сприймають як дорослі, так і діти, для яким дуже важливо створити атмосферу затишку й позитиву», - сказав міський голова.

До речі, якщо ви внутрішньо переміщені сім'ї з дітками 3-12 років (або ви знаєте такі сім'ї) - театр набирає нову групу на безкоштовне свято.

Записатися можна за номером телефону 0979331133 або написати в особисті повідомлення.

На фото - Максим Воробйов