Українська армія вбила шістьох ключових російських генералів, - Подоляк

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Контрактники та строковики ворожої армії усвідомили, що їхнє вище керівництво - абсолютно бездарне.

Вбито шість ключових генералів, аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк

За його даними, також знищені генерал-майори Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії), Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу), Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії).

Десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник росгвардії Савватеєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери.

Подоляк вважає, що це свідчить про тотальну неготовність ворожої армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами.

«Все це, без сумніву, деморалізує російську армію – контрактники і строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне», - пише радник ОП.

Раніше ще один радник ОП Олексій Арестович заявляв, що у росії не вистачає військ для переламу ситуації, а путінські орки відмовляються воювати, а у ФСБ розпочалася фаза репресій щодо своїх силовиків.