Українці в окупованих містах знову вийшли на мітинги: Херсон, Бердянськ, Енергодар, Каховка

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 108

Рашисти б’ють людей, але жителі окупованих міст не бояться йти проти озброєних російських окупантів

На 25-й день повномасшабного вторгнення росії в Україну мешканці окупованих росіянами міст продовжують масово виходити на патріотичні мітинги. У Бердянську та Херсоні городяни вийшли на вулиці із численними прапорами України.

Сьогодні, 20 березня, тисячі херсонців вийшли на міську площу перед будівлею облдержадміністрації із прапорами України. Мітингувальники закликали російських окупантів покинути місто та скандували на адресу загарбників: «Додому!» та «Геть». Херсонські мітингувальники зупинили колону рашистів, не давши їй проїхати центральною вулицею міста - по проспекту Ушакова. Вони перегородили шлях колоні ворогів та завадили їх подальшому просуванню. Окупанти були вимушені дати «повний назад».

Про це повідомляє Depo.Херсон з посиланням на допис у Facebook місцевого мешканця.

Також на акцію протесту проти російської окупації вийшли мешканці Бердянська. Російські солдати намагалися залякати місцеве населення пострілами в повітря та затриманням кількох активістів. Однак це не зупинило українців.

Акція протесту відбулася і у Новій Каховці – люди скандували: «Одна! Єдина! Вільна Україна!».

Рашисти розганяють акції протесту звичним для росії способом - б’ють беззбройних людей, однак це не зупиняє городян.

В Енергодарі, який оточений російськими окупантами, сьогодні зібрався мітинг на підтримку викраденого росіянами першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Місцеві жителі вимагають негайно відпустити з полону Самойдюка та зібратися геть з міста.

Фото та відео з протесту опублікував син Івана Самойдюка.

Попри залякування з боку загарбників, кількасот людей скандують «Свободу Самойдюку», «Героям Слава! Слава Україні», «Енергодар - це Україна».

- Люди окупованих рашистами українських міст вимагають, аби кремлівські загарбники покинули їхні міста, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.





- Попри те, що окупанти насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим на тимчасово зайнятих територіях, українці не бояться проводити масові акції протесту… Окупанти, які думали, що їх тут чекатимуть з хлібом-сіллю, явно не чекали такого спротиву, – йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій

- Українців не спинити. Вони справді – громадяни своєї країни. Навіть ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях неможливо, – додали в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.