У росії не вистачає військ для переламу ситуації, а путінські орки відмовляються воювати

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 470

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що фронт завмер, кількість ракетних ударів рф по українських містах майже немає.

- Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що і у російської, і в української сторони не вистачає сил для реального перелому ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії і зосереджують резерви і завдають одна по одній ударів. Але ми завдаємо ударів краще, - зазначив Арестович на брифінгу.

За його словами, у ФСБ розпочалася фаза репресій щодо своїх силовиків.

- Вони не змогли виконати основних завдань щодо України, і розпочалася фаза репресій. ФСБ почала шукати винних, зокрема в росгвардії, сотні перевіряють, їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, у слабкості характеру та боягузтві. Під удар потрапляють навіть генерали та вище керівництво збройних сил рф, - наголосив Арестович.

Українські військові зламали плани Кремля на швидке захоплення великих міст. Зараз повномасштабний наступ Росії зайшов у безвихідь, живої сили та техніки, щоб взяти їх немає, йдеться у доповіді Інституту вивчення війни.

Військових, які відмовляються від участі війни проти України – командири окупаційних підрозділів рф залякують репресіями проти родичів.

Побачивши реальну силу захисників України та зрозумівши свої найбішь вірогідні перспективи, окупантів вже не цікавить легкий заробіток та можливість мародерства, які їм обіцяли перед вторгненням в Україну.

Воєнна розвідка України фіксує зростання відмов окупантів від подальшої участі у війні. Усвідомлюючи своє майбутнє, «освободители» також масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їх поверненню додому..

Про те, що солдати рф масово відмовляються воювати проти України, повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Загарбники деморалізовані великими втратами, поганим тилом та розкраданням грошей генералами. З перехоплених СБУ розмов зрозуміло, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами.

Речник відомства Артем Дехтяренко розповів, що росіяни не розуміють сенсу війни, вони переконані, що їх використовують як «гарматне м'ясо» і відправляють на смерть.

- З перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, зокрема, старші офіцери, – зазначив Дехтяренко.

На тлі цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання грошей, зокрема тих, які виділили для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні.

У спецслужбі підсумували, що поступово до окупантів приходить прозріння. Навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх.