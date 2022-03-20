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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Як підключити супутниковий інтернет Starlink

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 769

 

Зверніть увагу, що підключення не безкоштовне

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє все про супутниковий інтернет Starlink в Україні. 

Starlink – це глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Starlink вже працює в Україні для критично важливої інфраструктури у воєнний час: електростанцій, військових баз, промислових підприємств, медичних закладів тощо.

На Полтавщину надійшла друга партія Starlink
Starlink вже у Кременчуці

Щоб приєднатися до системи, спочатку потрібно залишити заявку на підключення на сайті компанії. Заявки розглядають послідовно, після оплати вам надішлють коробку поштою. 

До комплекту Starink входить Wi-Fi-маршрутизатор, термінал для прийому сигналу, кабелі та кріплення. Після з’єднання по схемі, потрібно встановити додаток Starlink на смартфон через Google Play або AppStore. У додатку слідуйте підказкам.

Зверніть увагу, що підключення до Starlink не безкоштовне. Комплект для встановлення інтернету коштує $500, а щомісячна плата за інтернет становить $100.


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Автор: Альона Душенко
Теги: Ілон Маск Starlink
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