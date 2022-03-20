Як підключити супутниковий інтернет Starlink

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 769

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє все про супутниковий інтернет Starlink в Україні.

Starlink – це глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Starlink вже працює в Україні для критично важливої інфраструктури у воєнний час: електростанцій, військових баз, промислових підприємств, медичних закладів тощо.

Щоб приєднатися до системи, спочатку потрібно залишити заявку на підключення на сайті компанії. Заявки розглядають послідовно, після оплати вам надішлють коробку поштою.

До комплекту Starink входить Wi-Fi-маршрутизатор, термінал для прийому сигналу, кабелі та кріплення. Після з’єднання по схемі, потрібно встановити додаток Starlink на смартфон через Google Play або AppStore. У додатку слідуйте підказкам.

Зверніть увагу, що підключення до Starlink не безкоштовне. Комплект для встановлення інтернету коштує $500, а щомісячна плата за інтернет становить $100.



