Путін не досяг жодної мети: війна росії проти України може зайти в глухий кут – Washington Post

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 485

Лінія фронту за тиждень майже не зрушила, а росіяни гинуть зі швидкістю до 1000 осіб на день

Через три тижні війни росія не досягла успіху і запланований у Кремлі «бліцкриг» провалився. При цьому будь-які подальші спроби рф у війні можуть зайти в глухий кут, оскільки важкі втрати і велика кількість знищеної техніки позначаються на непідготовлених російських військах.

При цьому лінія фронту майже не зрушила за тиждень – натомість росіяни гинуть або отримують поранення зі швидкістю до 1000 осіб на день. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Військові експерти зазначають, що за відсутності суттєвого прогресу на місцях та з урахуванням масштабів втрат, військова кампанія росії може незабаром стати нестійкою, тому її війська не зможуть просуватися вперед через брак живої сили, провізії та боєприпасів.

За їхніми словами, наступні два тижні можуть відіграти вирішальну роль у визначенні результату всієї війни. Якщо росія не зможе швидко покращити свої лінії постачання, ввести підкріплення і підтримати бойовий дух військ, що слабшає, на місцях, її цілі можуть виявитися недосяжними.

Колишній морський піхотинець США, який зараз є старшим науковим співробітником Інституту досліджень зовнішньої політики, Роб Лі зазначив, що російські сили не зможуть захопити більше території України.

У свою чергу генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес та голова аналітичного центру Alphen Group у Нідерландах Джуліан Ліндлі-Френч зазначають, що російська загарбницька війна в Україні зараз вступає у критичну фазу.

- Я вважаю, що росія не має часу, сил або боєприпасів, щоб підтримувати те, що вони роблять зараз, – сказав в інтерв'ю Ходжес.

Офіційні особи США відмовляються робити публічні прогнози щодо ходу війни, але кажуть, що є явні ознаки того, що росіяни щосили намагаються підтримувати існуючі сили, які в них є, і щосили намагаються знайти підкріплення і вирішити свої проблеми з логістикою.

Зокрема, про це свідчить звернення до Китаю за військовою допомогою, поки що безрезультатна спроба вербування сирійців та розмови про введення підкріплень з інших частин росії та сепаратистської території Південної Осетії в Грузії. Проте жодна з цих спроб не дала доказів того, що кремль може розраховувати на підкріплення новими силами.

- Понад три тижні російські війська так і не досягли жодної з цих цілей. Їм не вдалося повністю оточити північно-східне місто Харків, хоча воно знаходиться всього за кілька миль від російського кордону. Їхнє прагнення захопити портове місто Одеса було зупинено запеклим українським опором. біля воріт Миколаєва. Їхні спроби пов'язати анексовану росією територію Криму опинилися в пастці виснажливої ​​та все більш кривавої облоги Маріуполя, – йдеться у матеріалі.

Проте експерти попереджають, оскільки наступальні можливості росії знижуються, високий ризик зростання кількості жертв серед населення. В оцінці ISW говориться, що тупикова ситуація, ймовірно, стане "дуже жорстокою і кривавою", тому що російські війська, швидше за все, покладатимуться на бомбардування міст для тиску. За словами офіційних осіб США, є ознаки того, що в росії закінчуються високоточні ракети, а це означає, що російські сили також все частіше вдаються до використання бомб, які без розбору скидаються на цивільні об'єкти.

Нагадаємо, на 25 добу російсько-української війни фронт практично завмер. Через провали в Україні кремль розпочав масові репресії проти представників найвищого військової керівництва рф.