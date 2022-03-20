Палії сухої трави крім штрафу працюватимуть на громадських роботах

Сьогодні, 18:16 Переглядів: 153

Палії сухої рослинності відтепер крім штрафу працюватимуть на громадських роботах. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Так, днями правоохоронці затримали сімох чоловіків за підпал сухостою - тепер вони мають відпрацювати громадські роботи й сплатити штраф по 6150 гривень кожен.

«Знайшлися чергові «добровольці» копати траншеї. Ми попереджали, але з першого разу не дійшло. Тепер «герої-палії» будуть застосовувати свої навички для оборони області. 15 діб громадських робіт, а також кожному штраф по 6150 грн», – сказар Дмитро Лунін.

За його даними, що за останні два дні в області зафіксовано 35 пожеж на відкритих територіях, майже 70 гектарів рослинності знищено і нагада, що за самовільне спалювання сухої рослинності передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність.

Раніше ТелеграфЪ повідомляв, що 19 березня у Кременчуці місцеві мешканці затримали паліів очерету на Сухому Кагамлику та самостійно загасили пожежу.