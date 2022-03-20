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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Палії сухої трави крім штрафу працюватимуть на громадських роботах

Сьогодні, 18:16 Переглядів: 153

 На Полтавщині затримали сімох чоловіків за підпал сухої трави

Палії сухої рослинності відтепер крім штрафу працюватимуть на громадських роботах.  Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Так, днями правоохоронці затримали сімох чоловіків за підпал сухостою - тепер вони мають  відпрацювати громадські роботи й сплатити штраф по 6150 гривень кожен.

 «Знайшлися чергові «добровольці» копати траншеї. Ми попереджали, але з першого разу не дійшло. Тепер «герої-палії» будуть застосовувати свої навички для оборони області. 15 діб громадських робіт, а також кожному штраф по 6150 грн», – сказар Дмитро Лунін.

За його даними, що за останні два дні в області зафіксовано 35 пожеж на відкритих територіях, майже 70 гектарів рослинності знищено і нагада, що за самовільне спалювання сухої рослинності передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність.

Раніше ТелеграфЪ повідомляв, що 19 березня у Кременчуці місцеві мешканці затримали паліів очерету на Сухому Кагамлику та самостійно загасили пожежу.  

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Автор: Ольга Мінчук Фото: ЧаРівне
Теги: пожежі
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