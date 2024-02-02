На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчука Олександр Матяш

30 січня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Олександр Матяш. Він загинув під час агресії військ Російської Федерації в районі селища Дворічна, Куп’янського району, Харківської області.
Олександр проходив військову службу з 03.12.2022 року і був солдатом.
У полеглого воїна лишилися мама та сестри.
Поховання Олександра Матяша відбудеться 5 лютого, а саме:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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