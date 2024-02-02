Правки Лозового. Активістка Трофименко вийшла на одиничний пікет

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2 лютого біля міської ради Кременчука місцева активістка Валентина Трофименко вийшла на одиночний пікет. Жінка вимагає від народних депутатів з Кременчука — Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана ініціювати скасування правок Лозового.

— Якщо ви не за відміну правки Лозового, значить ви за ворогів, які обкрадають Україну і ЗСУ мільйонами, — зазначено у її зверненні.

Правки Лозового: що відомо

У 2017 році Верховна Рада проголосувала за судову реформу. Зміни торкнулись Кримінального процесуального кодексу. Суть ухваленої поправки полягає в скороченні термінів досудових розслідувань. Термін досудового розслідування розраховується не з моменту повідомлення про підозру, а з початку внесення даних про порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) — і до дня звернення до суду з обвинувальним актом, пише громадянське об’єднання «Опора».

Згідно з поправкою, слідчим необхідно за 2 місяці розкрити і відправити до суду кримінальний проступок, за 3 місяці — злочин невеликої або середньої тяжкості, за 6 місяців — тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Правки запропонував народний депутат Андрій Лозовий. Як раніше зазначали українські активісти, «правки Лозового» допомагають «поховати» справи корупціонерів.

У 2023 році парламент проголосував за скасування «правок Лозового» — нововведення стосуються лише воєнних злочинів.

Нагадаємо, активістка з Кременчука Трофименко вимагає демонтувати мозаїку «Друк нашої партії».