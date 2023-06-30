Активістка з Кременчука Трофименко вимагає демонтувати мозаїку «Друк нашої партії»

До редакції Кременчуцького Телеграфа звернулася активістка Валентина Трофименко, яка вимагає демонтувати мозаїку «Друк нашої партії». Мозаїчне панно знаходиться біля Кременчуцького краєзнавчого музею.
Кременчужанка Валентина Трофименко надсилала запити до Українського інституту національної пам'яті, який надав відповідь.
Відповідь від УІНП також отримало ГО Кременчуцький патріотичний клуб «Доброволець» та «Кременчуцький Телеграф».
Нагадаємо, що минулого року «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з регіональним представником Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олегом Пустовгаром. Тоді він радив кременчужанам прибрати мозаїчне панно з публічного простору.
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