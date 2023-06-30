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Активістка з Кременчука Трофименко вимагає демонтувати мозаїку «Друк нашої партії»

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 906

 

Відповідні документи вона надіслала до нашої редакції 

До редакції Кременчуцького Телеграфа звернулася активістка Валентина Трофименко, яка вимагає демонтувати мозаїку «Друк нашої партії». Мозаїчне панно знаходиться біля Кременчуцького краєзнавчого музею. 

Кременчужанка Валентина Трофименко надсилала запити до Українського інституту національної пам'яті, який надав відповідь.

- Мозаїка «Друк нашої партії»підпадає під обмеження, встановлені Законом України «Про засудження комуністичної та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та підлягає демонтажу, - йдеться у відповіді УІНП.

Відповідь від УІНП також отримало ГО Кременчуцький патріотичний клуб «Доброволець» та «Кременчуцький Телеграф». 

Нагадаємо, що минулого року «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з регіональним представником Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олегом Пустовгаром. Тоді він радив кременчужанам прибрати мозаїчне панно з публічного простору. 

Біля музею тимчасово закриють мозаїчне панно «Друк нашої партії» банером
Зауважимо, що на комісії з перейменування та увіковічення пам'яті оголосила, що протягом літа планує замалювати деякі елементи мозаїки, що дозволить зберегти панно та не порушувати Закон України. 


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Автор: Альона Душенко
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