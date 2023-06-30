Як минула доба на Кременчуччині: хибний виклик про замінування суду, пожежа та п‘яні дебошири

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 209

Дані по Кременчуцькому району на ранок 30 червня

Доба у Кременчуцькому районі минула відносно спокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС та Кременчуцького районного управління поліції.

29 червня рятувальники 7 разів виїжджали на виклики:

о 8.09 надійшло сповіщення про пожежу в електрощитовій на 5 поверсі житлового будинку на вулиці Давида Кострова у Кременчуці. На місце виклику було направлено вогнеборців 16-ї ДПРЧ та 1 одиницю техніки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 08.28 пожежа була ліквідована. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється;

о 9.28 на службу порятунку надійшов хибний виклик про замінування Кременчуцького районного суду по вулиці Майора Борищака, 31. Інформація про замінування не підтвердилась. На виклик виїжджали рятувальники 16 ДПРЧ;

рятувальники 16 ДПРЧ вчора також надавали допомогу «Відділу контролю міста» в обстеженні території поблизу будинків №38 та 40/2 на вулиці Соборній в Кременчуці;

на вулиці Харківська в Кременчуці в одній із квартир хвора жінка з великою вагою впала на підлогу та не могла сама піднятися (вага понад 200 кг). Рятувальники 14-ї ДПРЧ разом з працівниками ЕМД підняли жінку з підлоги та переклали на матрац;

на кварталі 297 у Кременчуці хлопчик вліз високо на дерево та не міг самостійно злізти – його знімали рятувальники 14 ДПРЧ;

ще два виклики були пов’язані з підгоранням їжі – рятувальники 14 ДПРЧ виїжджали на вулицю Сумська,48 та Я.Петруся,134.

Вчора поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. На нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Поліцейські також тричі виїжджали на виклики щодо п'яних дебоширів. Двох із них притягнули до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.