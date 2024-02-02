Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 86

Вихідними кременчужанам прогнозують похмуру погоду та опади.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 3 лютого, вдень очікується +2…+4°C. Протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний сніг, після обіду - дощ зі снігом, ближче до вечора - дощ. Напрямок вітру — південно-західний.

Наступного дня, 4 лютого, вдень стовпчики термометрів також покажуть +5°C. Весь день у Кременчуці буде хмарним. Вітер — північно-західного напрямку. Увечері йтиме дрібний дощ.

Нагадаємо, що сніг, дощ та вітер прогнозують по всій Полтавській області.