На Полтавщині під час риболовлі потонув чоловік

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Вчора, 1 лютого, близько 19.20, у селі Орлик Кобелецької територіальної громади, на центральному пляжі під лід провалився чоловік. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Коли чоловік провалився під лід, йому намагалися допомогти двоє його знайомих — 41-річний та 40-річний чоловіки. Однак під час порятунку вони також провалилися під лід. Їм вдалося самостійно вибратися з води, а третій — потонув.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій підняли тіло потопельника на берег після понад години пошуків.

Загиблим виявився 46-річний житель Дніпропетровської області, який приїхав на риболовлю з групою земляків.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у грудні минулого року на Полтавщині рятувальники витягли жінку із крижаної води. Також у грудні під кригу провалився 13-річний хлопчик, але він зміг самотужки вибратися із води та дістатися берега. А в січні у Миргороді двоє чоловіків провалилися під кригу на території санаторію.