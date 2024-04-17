МВФ прогнозує поступове зростання долара в Україні до 54 гривень

Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове зростання долара в України. Про це йдеться у доповіді МВФ World Economic Outlook за квітень 2024 року.
Зростання курсу долара буде поступовим. Прогноз курсу долара на найближчі п’ять років за даними Міжнародного валютного фонду:
2024 рік — 41 грн за долар;
2025 рік — 45,8 грн;
2026 рік — 48,6 грн;
2027 рік — 50,4 грн;
2028 рік — 52,1 грн;
2029 рік — 54,1 грн.
Голова Національного банку Андрій Пишний раніше в етері «Ми — Україна» заявляв, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.
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