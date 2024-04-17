МВФ прогнозує поступове зростання долара в Україні до 54 гривень

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 107

МВФ оприлюднив прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року

Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове зростання долара в України. Про це йдеться у доповіді МВФ World Economic Outlook за квітень 2024 року.

Зростання курсу долара буде поступовим. Прогноз курсу долара на найближчі п’ять років за даними Міжнародного валютного фонду:

2024 рік — 41 грн за долар;

2025 рік — 45,8 грн;

2026 рік — 48,6 грн;

2027 рік — 50,4 грн;

2028 рік — 52,1 грн;

2029 рік — 54,1 грн.

Голова Національного банку Андрій Пишний раніше в етері «Ми — Україна» заявляв, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.