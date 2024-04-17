Брати проти брата. Футболісти «Кременя» зіграли у благодійному матчі на підтримку ЗСУ

Вчора, 21:01 Переглядів: 217

Спортсмени вшанували хвилиною мовчання пам’ять земляка, колишнього футболіста Віктора Євгеновича Трояна. Символічно, що у складах обох команд грали його онуки. За «Рубін» виступав Данило Троян, а за МФК «Кремінь» — Євген Троян

Футболісти МФК «Кремінь» перемогли у товариському благодійному матчі «Рубікон» Онуфріївка — 4:3. Матч відбувся, 14 квітня, на селищному стадіоні в Онуфріївці Кіровоградської. Благодійний матч зіграли на підтримку Збройних Сил України. Зібрані кошти у розмірі сумі 2660 грн перерахували на потреби українських воїнів.

Перед матчем команди та глядачі хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників України. Серед загиблих воїнів колишній футболіст та військовослужбовець Віктор Євгенович Троян, якого напередодні провели в останню путь. Символічно, що у складах обох команд грали його онуки. За «Рубін» виступав Данило Троян, а за МФК «Кремінь» 2008 — Євген Троян. Про це повідомляє пресслужба Онуфріївської громади.

«Синьо-білі» стартували у притаманному для себе стилі. Вони активували максимальну інтенсивність пресингу, великою кількістю гравців насичували зони завершення у чужому штрафному майданчику, а також доволі швидко створювали розриви в оборонному блоці супротивника коштом блискавичних коротких та середніх передач.

Саме так ці футболісти протистоять в українському чемпіонаті своїм ровесникам. З таким рівнем натиску футболістам «Рубіну» не вдалося впоратися. Вже станом на 10 хвилину матчу гості вели з рахунком 2:0. Тенденцію цілковитого домінування футболісти «Кременя» задали майже на весь перший тайм. Таке завзяття допомогло їм забити ще два голи. До речі, одним із забитих м’ячів у складі гостей відзначився Сергій Столяж — син відомого онуфріївського футболіста Віталія Столяжа. Юнаку вдалося так подати м’яч у штрафний майданчик господарів поля, що м’яч по чудернацькій траєкторії залетіла у верхній кут воріт голкіпера «Рубіну». Як-то кажуть у футболі — «закинув за комір». До того ж перед цим Сергій Столяж відзначився асистом — «вистелив» м’яч прямо на голову своєму партнеру, а той безперешкодно збільшив перевагу МФК «Кремінь».

По ходу першого тайму кременчужани вели з повною перевагою — 4:0. Попри все, гравцям «Рубіну» вдалося скоротити відставання у рахунку під час однієї з поодиноких контратак. Це зробив Віктор Шарлай. На перерву команди пішли з рахунком 4:1 на користь гостей. Таким чином, молоді вихованці Антона Диндікова повністю виконали поставлені на гру завдання в першій половині зустрічі.

На другий тайм кременчужани зробили ряд замін, а капітанська пов’язка опинилася на руці нашого Євгена Трояна, який намагався уміло керувати діями футболістів на полі. Команда гостей у другому таймі, по суті, грала вже просто на збереження переможного рахунку.

Однак саме тоді в місцевих футболістів і відкрилося друге дихання. Вони почали раз-по-раз створювати небезпечні моменти біля воріт гостей. Така наполегливість і вилилася у голи. Спочатку красень — гол ударом головою забив Євген Денисюк. Йому асистував націленою подачею з кутового Микола Якімець. Потім скоротив розрив до мінімального Данило Гусєв, який холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч із воротарем суперника. Кілька можливостей зрівняти рахунок мав Микола Якімець, але вдало у цих епізодах зіграв голкіпер «Кременя». Окрім цього, у певних епізодах кременчужан «виручала» поперечина воріт.

Отож, фінальний свисток рефері зафіксував бажану перемогу юних футболістів з Кременчука — 3:4.

Після завершення футбольної гри юних футболістів з кременчуцького «Кременя», а також їх батьків, які завітали разом з ними до Онуфріївки, пригостили піцою та солодкими напоями, а смачною козацькою кашею почастували спортсменів з обох колективів.