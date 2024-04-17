На Полтавщині розшукують зниклого безвісти Дмитра Афоніна

Відділ № 2 Полтавського районного управління поліції розшукує зниклого безвісти 22-річного Дмитра Афоніна. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік 13 квітня пішов з дому у селі Супрунівка Полтавського району і не повернувся.
Прикмети зниклого: на вигляд близько 22-24 роки, зріст близько 180 см, міцної тілобудови, русяве волосся, коротка фасонна стрижка, очі сіро-зеленого кольору, має надщерблений передній нижній зуб.
На момент зникнення був одягнений у штани коричневого кольору, темно-зелену олімпійку з надписом «Полтава» на спині та кросівки червоного кольору.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка, повідомити за номерами телефонів: 099-18-58-378, 066-59-31-843 або 102.
Нагадаємо, на Полтавщині уже третю добу шукають 13-річного хлопчика, який не повернувся з риболовлі.
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