Майже 700 тисяч гривень Полтавщина передала на потреби оборони за сприяння обласної прокуратури

Вчора, 22:02 Переглядів: 83

Окрім цього, військовослужбовцям передали ще зброю та техніку, які правоохоронці вилучили у ході кримінальних проваджень

За сприяння Полтавської обалсної прокуратури на потреби Збройних сил України область передала майже 700 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Частина цих грошей була із внесених застав (410 тисяч гривень). Ще 285 тисяч гривень виділили за вироками суддів та угодами про визнання винуватості.

Окрім коштів, на потреби оборони правоохоронці передали зброю, боєприпаси та техніку, які слугували речовими доказами та були вилучені у ході кримінальних проваджень:

1 моторний човен;

4 автомобілі;

1 насосна станція для перекачування пального;

3790 л пального;

7 кубометрів деревини;

15 одиниць вогнепальної зброї;

246 набоїв та інших боєприпасів.



