Майже 700 тисяч гривень Полтавщина передала на потреби оборони за сприяння обласної прокуратури

Окрім цього, військовослужбовцям передали ще зброю та техніку, які правоохоронці вилучили у ході кримінальних проваджень
За сприяння Полтавської обалсної прокуратури на потреби Збройних сил України область передала майже 700 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Частина цих грошей була із внесених застав (410 тисяч гривень). Ще 285 тисяч гривень виділили за вироками суддів та угодами про визнання винуватості.
Окрім коштів, на потреби оборони правоохоронці передали зброю, боєприпаси та техніку, які слугували речовими доказами та були вилучені у ході кримінальних проваджень:
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