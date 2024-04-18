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Кременчужан запрошують до бібліотеки на мистецький вернісаж (афіша)

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 82

 

На відвідувачів чекатиме виставка, цікава розповідь, а також майстер-клас

Цієї неділі, 21 березня, кременчужан запрошують до читальної зали бібліотеки-філії № 2 на мистецький вернісаж «Петриківські дивоквіти». Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від працівників бібіліотеки.

На заході для гостей буде представлена яскрава виставка картин та інших виробів майстрині петриківського розпису Тетяни Данілочкіної, керівника групи декоративно-ужиткового мистецтва «Мальви».

Також усі бажаючі зможуть стати учасниками майстер-класу та спробувати опанувати ази петриківського розпису.

Розпочнеться захід у неділю, 21 квітня, о 13.00 у читальній залі бібліотеки-філії №2 за адресою вул. Соборна 9/16.

Вхід на майстер-клас вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека читальна зала бібліотека-філія №2 майстер-клас мистецтво
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