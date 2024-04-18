На Полтавщині збудують новий завод для переробки зерна

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

Лохвицький комбікормовий завод на Полтавщині розширюватиме свої потужності. У рамках цього незабаром розпочнеться будівництво нового заводу, який виготовлятиме кукурудзяну крупу та борошно, а також перероблятиме горох. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Програми USAID з аграрного і сільського розвитку.

Продуктивність заводу становитиме до 120 тонн зерна на добу. Технічно завод буде оснащений сучасним обладнанням від українських виробників. Запустити виробництво планують вже у листопаді.

Окрім цього, Лохвицький комбікормовий завод планує співпрацювати з фермерами, які вирощуватимуть кукурудзу. Завод же надаватиме їм для цього посівний матеріал.

Нагадаємо, на Глобинщині підтвердили наміри будувати сміттєпереробний завод разом зі словацьким інвестором.