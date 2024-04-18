У Кременчуцькій податковій інспекції обмежать отримання послуг та сервісів

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24 квітня у Кременчуцькій податковій інспекції обмежать можливість отримання всіх послуг та сервісів, що надаються у центрі обслуговування платників, зокрема не прийматимуть податкової та іншої звітності. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Зазначено, що це пов’язано з роботами АТ «Полтаваобленерго», які триватимуть з 8.00 до 17.00.

— При цьому, електронні сервіси ДПС працюють у штатному режимі, отже, подати звітність, отримати довідку і т. п. можна через Електронний кабінет, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, на Полтавщині податківці виявили 20 млн гривень, ймовірно отриманих злочинним шляхом.