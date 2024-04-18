На Полтавщині працювала ППО

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У ніч на 18 квітня сили оборони знищили 13 «Shahed-131/136» у межах 7 областей України, серед них — у Полтавській. Про це повідомили на telegram-каналі командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

У повідомленні зазначили, що безпілотники запускали з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що розташований в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що 16 квітня мобільні вогневі групи ППО знищили 9 із 9 ударних безпілотників.