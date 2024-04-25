Учора на Полтавщині не розминулися дві вантажівки — поліція

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Учора, 24 квітня, близько 15.00 на дорозі Київ — Харків — Довжанський на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій вантажівки Isuzu не розрахував швидкість, не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у вантажівку Volvo, що зупинилася попереду.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Патрульні склали на водія вантажівки Isuzu протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, минулого місяця на Полтавщині вантажівка збила пішоходку — потерпілу з травмами госпіталізували.