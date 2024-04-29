У Горішніх Плавнях відбулася науково-практична конференція «Пам’яткознавчий потенціал Горішньоплавнівської громади»

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Конференція була проведена в рамках комплексних заходів, спрямованих на збереження об’єктів культурної спадщини Полтавщини за сприяння Департаменту культури та туризму Полтавської ОДА

18 квітня у приміщені краєзнавчого музею міста Горішні Плавні з нагоди Міжнародного дня пам’яток і визначних місць відбулася науково-практична конференція «Пам’яткознавчий потенціал Горішньоплавнівської громади та його висвітлення у випуску «Зводу пам’яток історії та культури». Метою конференції було висвітлення роботи науковців Горішніх Плавнів та Полтави над оновленим «Зводом», який планується видати цього року.

Доповідачами заходу стали працівники Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського на чолі з директором Олександром Супруненком, музею історії ПрАТ «Полтавський ГЗК» на чолі з директором Миколою Стахівим, Білицького краєзнавчого музею, краєзнавчого музею міста Горішні Плавні.

Зокрема, у «Зводі» планують відобразити довколишні села, що увійшли до складу Горішньоплавнівської ОТГ у 2019 році. На цей час дослідниками проаналізовано краєзнавчу літературу з історії регіону, систематизовано пам’ятки археології, історії, архітектури, монументального мистецтва, природи на території громади, складено списки земляків, які загинули у бойових діях різних воєн, в тому числі й сучасної — російсько-української, оприлюднено результати моніторингових обстежень пам’яток Дмитрівського та Східного старостатів громади, презентовано потенціал джерельної бази з історії сотенного містечка Келеберда.

Конференція була проведена в рамках комплексних заходів, спрямованих на збереження об’єктів культурної спадщини Полтавщини за сприяння Департаменту культури та туризму Полтавської ОДА.